Infoveranstaltung über das Pflichtteilsrecht

Am Mittwoch, 18. Juli, findet eine Informationsveranstaltung zu den Grundlagen des Pflichtteilsrechts statt. Beginn ist um 19 Uhr im Pfarrheim St. Thomas Wallenfels . Sie dauert bis etwa 21 Uhr. Das deutsche Erbrecht sieht die Möglichkeit vor, gesetzliche Erben zu enterben. Die Veranstaltung vermittelt Grundlagen des Pflichtteilsrechts. Es geht unter anderem um folgende Fragen: Wer ist pflichtteilsberechtigt, wie hoch ist der Pflichtteil , innerhalb welcher Frist müssen Pflichtteilsansprüche geltend gemacht werden und wie wirken sich Schenkungen zu Lebzeiten auf den Pflichtteil aus? Die Referentin ist Rechtsanwältin Iris Harff aus Würzburg. Zu diesem kostenlosen Informationsabend lädt das KAB-Bildungswerk Bamberg in Kooperation mit dem KAB-Ortsverband Wallenfels ein. Anmeldeschluss ist der kommende Mittwoch, 11. Juli. Anmeldungen bitte per Post oder E-Mail an das KAB-Büro Bamberg, Ludwigstraße 25, 96052 Bamberg, E-Mail: kab-veranstaltungen@kab-bamberg.de oder bei den jeweiligen Ortsverbands-Verantwortlichen.