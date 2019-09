Die Waldbesitzervereinigung Fränkische Schweiz lädt in Zusammenarbeit mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg interessierte Waldbesitzer ein, die Infoveranstaltung "Vorgehen bei Borkenkäferbefall, Hiebsplanung und Wegeinstandhaltung" am Dienstag, 17. September, um 17.30 Uhr, zu besuchen. Es sprechen Benedikt Kügel (WBV) und Forstamtsrat Stefan Ludwig vom Revier Egloffstein. Treffpunkt ist der Netto-Parkplatz in Mitteldorf bei Igensdorf. Die Veranstaltung ist kostenlos. red