Infoveranstaltung für Berufstätige

Am Mittwoch, 12. September, um 18 Uhr informiert die gemeinnützige Bildungseinrichtung DAA-Technikum über die berufsbegleitenden Fortbildungs-Lehrgänge zum Staatlich geprüften Techniker in fünf verschiedenen Fachrichtungen in der Deutschen Angestellten Akademie (DAA), Schützenstraße 7a, Rückgebäude in Bamberg.

Facharbeiter, Gesellen und technische Zeichner der Industrie und des Handwerks aus den Bereichen Elektrotechnik, Datenverarbeitung, Maschinenbau und Metallverarbeitung, Bautechnik (Hoch- und Tiefbau), Holztechnik und Heizungs-/Lüftungs-/Klimatechnik können sich vor Ort über die Aufstiegsqualifikationen informieren. Bei der Veranstaltung wird konkret auf Studieninhalte, Samstagsunterricht, Studienablauf und Aufwand, Zulassungsvoraussetzungen, Erwerb der Fachhochschulreife sowie Studienfinanzierung und Förderungsmöglichkeiten eingegangen. Vor Ort können auch individuellen Themen im Zusammenhang mit einer Fortbildung angesprochen werden. Kostenlose ausführliche Informationsunterlagen zu den Lehrgängen sind bei der Studienberatung des DAA-Technikums erhältlich: Telefon 0800/2453864 oder unter www.daa-technikum.de. red