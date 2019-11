Infotheke wird modernisiert

Um die Servicequalität der Stadt Bad Kissingen weiter zu verbessern, erfolgt ab Montag, 11. November, der Umbau der Infotheke im Rathaus. Damit soll unter anderem auch den Anforderungen an Barrierefreiheit und gleichzeitig einem verbesserten Datenschutz Rechnung getragen werden, heißt es in einer Mitteilung. In Vorbereitung der zirka dreiwöchigen Umbauphase wird die Infotheke bereits ab Donnerstag, 7. November, in das Zimmer 6 im Erdgeschoss des Rathauses verlegt - eine Ausschilderung befindet sich vor Ort. Die Erreichbarkeit der Stadtverwaltung ist während dieser Zeit zu den regulären Dienststunden sowohl telefonisch als auch zur persönlichen Kontaktaufnahme gewährleistet, so die Stadt weiter. Die Verwaltung bittet, eventuelle Störungen in den Abläufen zu entschuldigen. sek