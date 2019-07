Die Medau-Schule in Coburg lädt für Montag, 8. Juli, von 9 bis 13 Uhr zu einem Infotag mit Probeunterricht ein. Vorgestellt werden die Berufsfachschulen für Physiotherapie/Gymnastik, für Logopädie und für Ergotherapie. Anmeldung erbeten unter Telefon 09561/83570 (Physiotherapie, Gymnastik, Ergotherapie) und 23510 (Logopädie) oder per Mail an: info@medau-schule.de. red