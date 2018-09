Infotag für Landwirte

Ob für Vereine, Betriebe oder Schulklassen: Landerlebnisreisen-Betriebe bieten attraktive und individuell konzipierte Einblicke in die bayerische Landwirtschaft. Eine kostenlose Informationsveranstaltung über Inhalte, Dauer und Ablauf des Seminars findet am Dienstag, 2. Oktober, von 10 bis 13 Uhr am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Abensberg statt. Die achttägige Qualifizierung Landerlebnisreisen findet von Herbst 2018 bis Frühjahr 2019 statt. Anmeldung für den Infotag im Onlineportal unter www.diva.bayern.de. red