Infotag für künftige Fünftklässler am MGF

Das Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium (MGF) lädt alle Schülerinnen und Schüler, die im nächsten Schuljahr die fünfte Klasse des Gymnasiums besuchen wollen, zusammen mit ihren Eltern zu einer Informationsveranstaltung ein. Aus erster Hand kann man sich so über das Bildungs- und Betreuungsangebot des MGF informieren.

Der allgemeine Teil der Informationsveranstaltung beginnt am Samstag, 7. März, in der Doppelsporthalle des MGF um 10 Uhr. Zu beachten ist zusätzlich Folgendes: Bereits ab 9 Uhr erfahren im Musiksaal F 310 Eltern und Schüler, die am musischen Zweig interessiert sind, Wichtiges zu dieser Ausbildungsrichtung. Die Viertklässler können auch alle Instrumente, die man am MGF lernen kann, selber ausprobieren. Ab 9.30 Uhr bietet der Elternbeirat für alle Gäste in der Doppelsporthalle Kaffee und Kuchen an. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, sich an Infoständen Informationen zu holen oder sich sportlich an der Kletterwand zu betätigen. Das Schulleitungsteam, Elternvertreter, Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler stellen ihre Schule vor und stehen für Fragen zur Verfügung. Während die Eltern das Bildungskonzept und die Mitglieder der Schulfamilie kennenlernen, erkunden die künftigen Fünftklässler mit den Tutoren die Schule im Rahmen einer betreuten Schulhaus-Rallye. Besucher werden gebeten, die Parkmöglichkeiten in der Innenstadt zu nutzen. red