Infotag für Demenzstudie

Teilnehmer für eine Studie zur Vorbeugung von Demenz werden gesucht. Um herauszufinden, welche Interessierten für die Studie geeignet sind, findet am Freitag, 22. November, ab 14 Uhr ein Infotag zum Thema "Stoppt die Demenz!" an der TH Georg Simon Ohm in Nürnberg statt. Anmeldung erforderlich heute, Mittwoch, 20. November, 9 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr. red