Infotag des BZO Bayreuth

Am Samstag, 3. August, feiert das Beratungszentrum Oberfranken für Menschen nach erworbener Hirnschädigung (BZO) sein 20-jähriges Bestehen mit einem Sommerfest und Informationstag für Betroffene, Angehörige und Interessierte von 11 bis 17 Uhr auf dem Gelände des MediClin-Reha-Zentrums Roter Hügel, Jakob-Herz-Straße 1 in Bayreuth. Bei verschiedenen Ausstellern und Referenten kann man sich rund um das Thema "Erworbene Hirnschädigungen (Schlaganfälle etc.)" informieren. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgen die Küche des MediClin-Reha-Zentrums, der "Wörstlasmo aus Hof" und die jungen Aphasiker Oberfranken. red