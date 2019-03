Infotag am MGF

Unter dem Motto "MGF - so macht Lernen Spaß!" steht eine Informationsveranstaltung, zu der am 23. März von 10 bis 13 Uhr alle künftigen Fünftklässler mit ihren Eltern in die Doppelturnhalle eingeladen sind. Aus erster Hand können sie sich so über das Bildungs- und Betreuungsangebot am Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium informieren.

Ab 9.30 Uhr bietet der Elternbeirat Kaffee und Kuchen an. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, sich an Ständen erste Vorinformationen zu holen oder sich sportlich an der Kletterwand zu betätigen. Das Schulleitungsteam, Elternvertreter, Lehrkräfte sowie Gymnasiasten stellen ihre Schule vor und stehen für Fragen zur Verfügung. Der gemeinsame Beginn ist um 10 Uhr in der Doppelsporthalle.

Während die Eltern das Bildungskonzept und die Mitglieder der Schulfamilie kennenlernen, unternehmen die künftigen Fünftklässler eine Schulhaus-Rallye. Parkmöglichkeiten bestehen im oberen Bereich der Schule und auf dem Hartplatz (Einfahrt vom Schießgraben über das untere Hauptportal).

Das gibt es am MGF

Das MGF bietet als zertifizierte Umwelt- und Mint-Schule neben einem naturwissenschaftlich-technologischen Zweig auch einen ausgeprägten sprachlichen Zweig an. Dieses Profil zeigt sich auch in einem internationalen Austauschprogramm und vielfältigen Wahlkursen. Darüber hinaus besteht am MGF der musische Zweig mit einer starken Ausrichtung auf Musik und Theaterspiel.

Als Fußballstützpunktschule mit Junior-Coachprogramm hat das MGF spezielle Fußball-Klassen in der Unterstufe. Ein besonderes Zusatzangebot ist neben dem offenen Ganztag die gebundene Ganztagsbetreuung. In speziellen Studier- und Übungsstunden erfahren die Schüler unter Anleitung der Lehrkräfte zusätzliche Förderung sowie ein speziell auf die Bedürfnisse zugeschnittenes Freizeit- und Wahlunterrichtsangebot. Beide Ganztagesangebote sind kostenlos. red