Infotag am Gymnasium

Der Informationstag für die kommende 5. Jahrgangsstufe des Gymnasiums findet am Samstag, 7. März, am Johann-Philipp-von-Schönborn-Gymnasium Münnerstadt statt. Beginn ist um 10 Uhr in der Aula. Eltern und Erziehungsberechtigte mit ihren Kindern haben an diesem Tag die Möglichkeit, sich über die Besonderheiten des Münnerstädter Gymnasiums zu informieren - insbesondere über das neue G9 sowie das damit verbundene neue Konzept für den Ganztagsbereich.

Das gebundene Ganztagsgymnasium ist ein Schulzweig, den es in der Region Main-Rhön nur an wenigen Gymnasien gibt. Weiterhin besteht für die neuen Schüler die Wahlmöglichkeit zwischen dem regulären Gymnasium und dem gebundenen Ganztagsgymnasium. Darüber hinaus möchte die Schule ihr sprachliches Profil mit den Fremdsprachenangeboten Latein, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch und Spanisch vorstellen. Als Eingangssprachen haben die Schüler die Wahl zwischen Latein oder Latein plus Englisch. Am Infotag werden die zukünftigen Schüler in Kleingruppen von Tutoren durchs Haus geführt. Für sie gibt es außerdem verschiedene Schnupperklassen zum Ausprobieren, zum Beispiel in Latein, Natur und Technik, Mathematik, Robotics, Kunst und Musik sowie Angebote im Ganztagsbereich zu Spiel, Bewegung und Musik.

Auch für Eltern und Erziehungsberechtigte bietet die Schule an diesem Tag neben Informationen im Plenum und individuellen Gesprächen zu pädagogischen und didaktischen Konzepten Führungen an. Darüber hinaus wird über das Digitalisierungskonzept und die Möglichkeit zur Einführung einer Tablet-Klasse informiert.

Neben dem Schulhaus werden die Räumlichkeiten im Studienseminar vorgestellt, die speziell für das Arbeiten und die Freizeitaktivitäten am Ganztagsgymnasium eingerichtet sind. Im Schülercafé und der Bibliothek steht das pädagogische Team für Gespräche, Führungen und weitere Infos zur Verfügung. Als Abschluss bietet sich die Gelegenheit für ein Essen in der Mensa an.