Infotag am Gymnasium

Der Infotag für die kommende 5. Jahrgangsstufe des Gymnasiums findet am Samstag, 23. März, am Johann-Philipp-von-Schönborn-Gymnasium Münnerstadt statt. Beginn ist um 10 Uhr für alle Eltern und Erziehungsberechtigten mit ihren Kindern in der Aula. Die Gäste haben die Möglichkeit, sich über die Besonderheiten dieses Gymnasiums zu informieren. red