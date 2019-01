Infostand zur Artenvielfalt

Am Samstag, 2. Februar, von 10 bis 12 Uhr und am Mittwoch, 6. Februar, von 9 bis 12 Uhr können sich interessierte Bürger am Hammelburger Marktplatz über das Volksbegehren "Rettet die Bienen" informieren. Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen stehen an einem Infostand für Fragen zur Verfügung. sek