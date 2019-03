Infostand zum Equal Pay Day

Am Internationalen Aktionstag für gleiche Bezahlung von Frauen und Männern, am Samstag, 16. März, ist der Deutsche Frauenring, Ortsring Bad Kissingen, ab 11 Uhr mit einem Infostand am Alten Rathaus präsent. Wie in den vergangenen Jahren machen die Frauen auf den Missstand der Entgelt-Ungleichheit aufmerksam. sek