Infostand und Wahlveranstaltungen

Am kommenden Samstag, 8. Februar, ist der CSU-Ortsverband Bad Brückenau von 10 bis 12 Uhr mit einem Infostand in Römershag im Bereich Alte Schmiede/Ecke Alexanderweg vertreten. Am Sonntag, 9. Februar, findet eine Wahlveranstaltung mit Landrat Thomas Bold und Bürgermeisterkandidat Jochen Vogel sowie den Stadtrats- und Kreistagskandidaten im Gasthof Breitenbach in Römershag statt. Beginn ist um 10 Uhr. Weitere Termine dieser Art sind am Mittwoch, 12. Februar, ab 19 Uhr in der Gastwirtschaft der TV-Halle in Bad Brückenau und am Sonntag, 16. Februar, ab 10 Uhr im Sportheim Volkers. Eine Ortsbegehung mit Bürgergesprächen gibt es am Samstag, 22. Februar, von 10 bis 12 Uhr in Volkers. "Kommen Sie mit uns ins Gespräch" lautet das Motto beim Frühschoppen am Samstag, 29. Februar, zwischen 10 und 13 auf dem Bad Brückenauer Marktplatz. bpr