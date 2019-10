Die Forchheimer Grüne Liste lädt alle Bürger zu einem Informationsstand mit Oberbürgermeisterkandidatin Annette Prechtel ein. Sie steht am Freitag, 4. Oktober, von 15.30 bis 17.30 Uhr in der Merian-Passage in Forchheim-West zum Gespräch über alle Themen der Forchheimer Stadtpolitik bereit. red