Am Samstag, 14. September, von 12 bis 16 Uhr ist auf dem Platz zwischen dem Rewe-Markt und der Europa-Apotheke in Spardorf/Alte Ziegelei die Polizeiinspektion Erlangen-Land mit einem Infostand vertreten. Es werden Informationen zu den Neuerungen im Straßenverkehr geboten. Zum Thema App-Lenkung wird ein Reaktionstest mit Bremssimulator vorgestellt und es gibt einen Fahrradparcours. Außerdem kann man in einem weiteren Parcours mit einer Rauschbrille die Auswirkungen von Drogenkonsum testen. red