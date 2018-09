Infostand der Partei "mut"

Die Partei "mut" lädt Interessierte aus Stadt und Landkreis Kulmbach zu ihrem Infostand am Samstag, 15. September, in der Fritz-Hornschuch-Straße ein. Von 9.30 bis 13 Uhr ist das "mut"-Team vor Ort, stellt die Partei vor und informiert über die Positionen zur Landtagswahl. Am Infostand kann über Ideen für eine neue Politik für Bayern diskutiert werden - "mit einer Partei, die die Menschenwürde unverhandelbar in den Mittelpunkt stellt", heißt es in der Einladung. red