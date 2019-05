Infostand der Bamberger Grünen

Die Bamberger Grünen setzen ihren Wahlkampf zur Europawahl fort. Beim Infostand am Samstag von 10 bis 14 Uhr am Gabelmann werben Vertreter der Grünen für eine hohe Wahlbeteiligung und machen klar, warum diese Europawahl für die demokratische Zukunft der EU, den dringend notwendigen Klimaschutz und die Solidarität zwischen Bürgern so wichtig sei. red