Infostände zum Volksbegehren

Das Aktionsbündnis zum Volksbegehren Artenvielfalt hat in Bad Kissingen mehrere Infostände geplant. Dort können sich alle Bürger über das Volksbegehren "Rettet die Bienen" informieren. Mitglieder des Aktionsbündnisses werden für Fragen zur Verfügung stehen. Die Termine sind: Donnerstag, 31. Januar, von 14 bis 17 Uhr am Marktplatz; Donnerstag, 7. Februar, von 14 bis 17 Uhr am Marktplatz; Samstag, 9. Februar, von 10 bis 12 Uhr am Marktplatz; Dienstag, 12. Februar, von 10 bis 12 Uhr am Rathaus. sek