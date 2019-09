Infos zur Weiterbildung für Kinderpfleger

Das Seminar für Fort- und Weiterbildung der Gemeinnützigen Gesellschaft für soziale Dienste (GGSD) in Bayreuth, Unteres Tor 10, veranstaltet am Donnerstag um 15 beziehungsweise 18 Uhr eine Infoveranstaltung zur Weiterbildung "Vorbereitungskurs auf die Externenprüfung zum/zur Kinderpfleger/in" und "Fachkraft in Kindertageseinrichtungen". Die Veranstaltung wendet sich an Personen, die Erfahrungen in der Betreuung und Erziehung von Kindern besitzen und sich für eine berufliche Tätigkeit im pädagogischen Bereich interessieren oder bereits als Kinderpfleger/in arbeiten und sich zu einer pädagogischen Fachkraft weiterqualifizieren möchten. Infos sind unter www.ggsd.de erhältlich. red