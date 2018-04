Infos zur "Strabs" bei den Freien Wählern

Am Freitag, 20. April, findet um 19 Uhr ein Infoabend der Freien Wähler zum Thema Straßenausbaubeitragssatzung "Strabs" im Engelhardtskeller statt. Der Referent, Dipl.-Verwaltungswirt Achim Geyer, beleuchtet kompakt die gängigen Problemstellungen. Zur Vorbereitung wird Anmeldung unter Tel. 09228/1730 oder per E-Mail erbeten an BKB-Bayern@t-online.de oder roswitha.wich-freiewaehler@ web.de. red