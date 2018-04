Infos zur Spinnerei

Die evangelische Kirchengemeinde lädt am Sonntag, 8. April, im Anschluss an den Gottesdienst um 10.30 Uhr wieder zum Frühschoppen für Frauen und Männer in die Sommerhalle Mainleus ein. Thema ist diesmal "Die Geschichte der Kulmbacher Spinnerei in Mainleus". Referent ist Sebastian Türk, Geschäftsführer der Firma AFC Hartmetall, Gemeinderat und Mitglied der Heimatfreunde Mainleus. Gleichzeitig kann in der Sommerhalle die Ausstellung der Modelle des Architektenwettbewerbs für das Spinnereigelände Mainleus besichtigt werden. red