Infos zur Heilkraft von Bäumen und Sträuchern

Der Naturpark und Biosphärenreservat Bayerische Rhön hat für Sonntag, 16. September, eine Wanderung in der Rhön im Programm. Heilpraktikerin und Kräuterpädagogin Andrea Farnung weiht die Teilnehmer in die Heilkraft der Bäume und Sträucher ein und spricht über ethnobotanische Hintergründe zur Nutzung von Pflanzen und Wildfrüchten. Treffpunkt ist um 16 Uhr vor dem Fahrradmuseum in Bad Brückenau. sek