Infos zur Finanzierung der Pflege daheim

Das Bildungswerk der KAB Bamberg lädt zum Info-Abend "Finanzierung der Pflege daheim". Er findet statt am Dienstag, 7. Mai, im Pfarrheim Wallenfels. Anmeldungen dazu sind möglich unter der Telefonnummer 0951/ 916910, Fax 0951/91691 49 oder per E-Mail an kab-veranstaltungen@kab-bamberg.de. red