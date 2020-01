Infos zur Entwicklung

Die Geschwister-Gummi-Stiftung lädt am Dienstag, 21. Januar, in der Reihe "fit für kids" zu einem Elternabend unter dem Titel "Entwicklungsaufgaben für Kinder von 1 bis 3 Jahren" in den Familientreff der Geschwister-Gummi-Stiftung, Negeleinstraße 5 in Kulmbach ein. Beginn ist um 19.30 Uhr. Anmeldungen werden unter www.gummi-stiftung.de oder unter unter Telefon 09221/9292-0 entgegengenommen. red