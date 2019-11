Infos zur Einführung eines Defibrillators

Die Reservistenkameradschaft Weichtungen und die ansässigen Vereine führen am Sonntag, 10. November, eine Infoveranstaltung über die Einführung eines Defibrillators durch. Die Vorführung wird vom Zentrum für Telemedizin vorgenommen. Der Erlös der Veranstaltung wird für die Anschaffung verwendet. Beginn ist um 17 Uhr in der Dorfhalle in Weichtungen. sek