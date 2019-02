Infos zur Bekämpfung des Borkenkäfers

Die Waldbesitzervereinigung Lichtenfels-Staffelstein und die Forstverwaltung am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Coburg/Lichtenfels laden am Dienstag, 26. Februar, um 18 Uhr zu einer Infoveranstaltung für Waldbesitzer zum Thema Borkenkäfer-Bekämpfung ein. Veranstaltungsort ist die Gastwirtschaft "Zum Kutscher" in Uetzing. Marcus Weigel von der Waldbesitzervereinigung Lichtenfels- Staffelstein und Forstrevierleiter Joachim Esslinger vom Forstrevier Bad Staffelstein gehen in der Veranstaltung auf die Ursachen der diesjährigen Borkenkäfer-Kalamität, die Biologie der Borkenkäfer, Bekämpfungsmöglichkeiten und -notwendigkeit sowie die aktuelle Holzmarktlage ein. Die Veranstaltung dauert etwa eineinhalb Stunden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red