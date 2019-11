Infos zum Welt-Aids-Tag

"Test. Jetzt! Bin ich mir sicher" - so lautet auch im laufenden Jahr die zentrale Botschaft der Bayerischen HIV-Testwoche von diesem Montag bis zum Welt-Aids-Tag am Sonntag, 1. Dezember. Landesweit bieten Gesundheitsämter, AIDS-Beratungsstellen und AIDS-Hilfen neben ihren regelmäßigen Angeboten unter dem Motto "Test jetzt!" wieder neue Gelegenheiten, sich auf HIV testen zu lassen - wie immer anonym, vertraulich und mit kompetenter Beratung. Auch das Sachgebiet Gesundheit am Landratsamt Lichtenfels (Kronacher Straße 28) beteiligt sich an der Aktion.

Präventionsaktion

Anlässlich des Welt-Aids-Tages veranstaltet das Sachgebiet für junge Erwachsene eine Präventionsaktion. Diese findet am morgigen Dienstag, 26. November, und am Donnerstag, 28. November, in der Pausenzeit von 9.15 bis 9.45 Uhr statt. In diesem Rahmen wird über Ansteckung, Vorbeugung und Behandlung informiert. An einem Infostand steht ein Mitarbeiter des Sachgebietes Gesundheit für Fragen zur Verfügung. Nach telefonischer Anmeldung im Sachgebiet Gesundheit am Landratsamt Lichtenfels kann auch die Blutabnahme für einen HIV-Test erfolgen.

Sexuell übertragbare Infektionskrankheiten (STI) sind das Jahresschwerpunktthema des Staatministeriums für Gesundheit und Pflege. Das Sachgebiet Gesundheit am Landratsamt veranstaltete dazu in Kooperation mit der AOK in Lichtenfels und anderen Beratungsstellen bereits den "Aids-Parcours" für Schüler der achten und neunten Klassen im Landkreis Lichtenfels. Insgesamt nahmen daran etwa 300 Personen teil.

Der Welt-Aids-Tag gilt als der wichtigste Aktions- und Gedenktag rund um die Themen HIV und Aids. In Deutschland leben etwa 90 000 Menschen mit HIV, jährlich kommen circa 2700 Neuinfektionen dazu. Allein in Bayern erfahren jährlich 340 Männer und Frauen, dass sie sich mit dem HIV-Virus angesteckt haben, der zur Immunschwächekrankheit Aids führen kann.

Die einzige Möglichkeit, Sicherheit zu erlangen, ob man sich mit der Krankheit infiziert hat, ist ein HIV-Test verbunden mit einem vertrauensvollen Gespräch mit Experten in Sachen HIV. Die Behandlungsmöglichkeiten haben sich im Lauf der vergangenen Jahre deutlich verbessert. Wichtig ist in jedem Fall eine rechtzeitige Diagnose.

Schwerpunkt Antidiskriminierung

Die Kampagne zum Welt-Aids-Tag soll Mut machen, aufeinander zuzugehen und über Ängste zu sprechen. Ein besonderes Augenmerk liegt in diesem Jahr auf dem Thema "Antidiskriminierung" von Menschen mit HIV. Denn viele Betroffene befürchten noch immer, aufgrund ihrer HIV-Infektion aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden.

Das Aufklärungsangebot soll dabei helfen, entsprechende Vorurteile abzubauen und einer Diskriminierung entgegenzuwirken. Für eine umfassende Beratung und die Vornahme eines HIV-Tests stehen die Fachkräfte an den Gesundheitsämtern, AIDS-Beratungsstellen und AIDS-Hilfen in Bayern bereit - sowohl in der HIV-Testwoche als auch mit ihren regulären Angeboten in allen anderen Wochen des Jahres.

Weitere Infos gibt es unter www.testjetzt.de und www.welt-aids-tag.de. red