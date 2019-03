Infos zum Waldnaturschutz im FFH-Gebiet

Bernd Lauterbach, Förster des Bund Deutscher Forstleute (BDF) sowie Staatswaldförster, führt am Samstag, 6. April, durch den Coburger Forst. Auf einem Weg von etwa drei Kilometern erfahren die Teilnehmer Vielfältiges über das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet mit seiner Baumartenvielfalt und Trockenstandorten in diesem wunderbaren Waldstück. Treffpunkt ist um 10 Uhr am alten Forsthaus Festungshof. Anmeldungen im Bund-Naturschutz-Büro unter Telefon 09561/95762 oder per E-Mail an coburg@bund-naturschutz.de. red