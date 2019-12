Infos zum Übertritt

Am heutigen Donnerstagabend findet um 19 Uhr in der Graf-Stauffenberg-Wirtschaftsschule Bamberg, Kloster-Langheim-Straße 11, eine Infoveranstaltung zum Übertritt an die Wirtschaftsschule statt. Diese Veranstaltung richtet sich einmal an Eltern, deren Kinder momentan die 4. Jahrgangsstufe der Grundschulen besuchen, um ihnen die Möglichkeiten eines späteren Schulwechsels nach der 5. oder 6. bzw. 9. Klasse aufzuzeigen. Insbesondere informiert Oberstudiendirektor Martin Mattausch Eltern und Schüler der 5., 6. und 7. Klassen der Mittelschulen über die Aufnahmebedingungen und die Angebote der 4-stufigen Wirtschaftsschule (7. - 10. Klasse) und der fünfstufigen Wirtschaftsschule (6. - 10. Klasse). Die Wirtschaftsschule verbindet berufliche und allgemeine Bildung miteinander und vermittelt nach bestandener Abschlussprüfung den Wirtschaftsschulabschluss, der die Mittlere Reife beinhaltet. Auch die zweistufige Wirtschaftsschule (10. und 11. Klasse) wird vorgestellt. red