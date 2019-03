Infos zum Übertritt in die Realschule

Eltern, die ihre Kinder an der Realschule anmelden möchten, sind am Dienstag, 12. März, um 19 Uhr in die Aula der Viktor-von-Scheffel-Schule eingeladen. Neben Informationen zum Übertritt erhalten sie eine Schulhausführung und die Möglichkeit, Fragen an die Schulleitung zu richten; Informationen unter www.realschule-staffelstein.de. red