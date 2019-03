Infos zum Übertritt an die Realschule

Alle Schüler der Grundschulen des Landkreises und der Stadt Kronach, die sich für einen Übertritt in die 5. Jahrgangsstufe der Realschule zum Beginn des Schuljahres 2019/2020 interessieren, und deren Eltern sind eingeladen, sich aus erster Hand zu informieren. Der Informationsabend findet am Donnerstag, 14. März, ab 18 Uhr im Atrium der Maximilian-von-Welsch-Schule, Gabelsbergerstraße 4 in Kronach, statt. Für Eltern und Schüler gibt es um 18 Uhr einen kurzen informativen Vortrag zur Schulart "Realschule" und insbesondere zu den Angeboten der Maximilian-von-Welsch Realschule. Anschließend sind alle Gäste eingeladen, die ganze Schule und ihre Lehrkräfte "live" zu erleben. Es gibt sowohl Mitmachaktionen wie auch zahlreiche Präsentationen, die das bunte Schulleben an der RS 1 vorstellen werden.

Die Anmeldung für das neue Schuljahr erfolgt vom 6. bis 10. Mai, Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und Montag bis Donnerstag in der Zeit von 13 bis 16 Uhr, im Sekretariat der Maximilian-von-Welsch-Schule. Der Probeunterricht findet dann vom 14. bis 16. Mai statt. red