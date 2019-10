Infos zum Thema Pflegeeltern

Die Geschwister-Gummi-Stiftung lädt am Dienstag, 5. November, in der Reihe "fit für kids" zu einem Informationsabend unter dem Titel "Pflegeeltern werden" in den Familientreff, Negeleinstraße 5, ein. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Eingeladen sind Eltern, die sich vorstellen können, neben ihrem eigenen Nachwuchs noch ein Kind in Tagespflege zu betreuen oder einem Kind für einen begrenzten Zeitraum oder auch auf Dauer ein neues Zuhause zu geben.

Antworten auf viele Fragen

An dem Abend werden viele Fragen beantwortet: Was ist ein Pflegekind oder ein Kind in Tagespflege? Wie kommt es, dass ein Kind in einer Pflegefamilie aufwächst? Was muss eine Pflegefamilie alles leisten? Was können Tagespflegepersonen einem Kind geben?

"Es ist wichtig, dass sich Interessierte unverbindlich von den Expertinnen des Jugendamts informieren können", so Elsbeth Oberhammer, die bei der Geschwister-Gummi-Stiftung für die Reihe "fit für kids" zuständig ist. Durch den Abend leiten die Soziologin Michaela Ramming und die Sozialpädagoginnen Daniela van der Meer und Nadine Schmidt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist unverbindlich und kostenlos, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. red