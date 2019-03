Infos zum Thema Pensionspferd

Fesselsdorf - Datenschutzgrundverordnung: Was ist zu beachten? Betriebshilfe - Wer hat Anspruch? Mit diesen Fragen beschäftigt man sich bei einer Informationsveranstaltung für Pensionspferdebetriebe. Weitere Themen sind die Verfügbarkeit und Preise für Heu nach der Dürre im Jahr 2018 und "Festmistlager - Achtung CC-Kontrollen". Termin ist am Donnerstag, 4. April, um 13 Uhr in der Gastwirtschaft Göring in Fesselsdorf bei Weismain. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch wird um eine telefonische Anmeldung bis Montag, 1. April, beim BBV-Bezirksverband in Bamberg unter der Telefonnummer 0951/965170 gebeten. red