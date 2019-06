Infos zum Thema Parkinson-Erkrankung

Am Mittwoch, 26. Juni, findet von 16 bis 19.30 Uhr in der Bamberger Akademie für Gesundheitsberufe, Buger Straße 80, ein Informationstag zum Thema Parkinson-Erkrankung statt. Veranstalter ist die neurologische Klinik des Bamberger Klinikums unter Leitung von Professor Herwig Strik in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für rehabilitative Medizin saludis. Das Spektrum der Vorträge reicht von neuen medikamentösen Konzepten und ernährungsmedizinischen Aspekten über urologische Probleme und deren Behandlung bis hin zu therapeutischen Möglichkeiten im Rahmen der Physio- und Ergotherapie sowie der Logopädie. Nach den Vorträgen besteht die Möglichkeit, mit den Experten zu sprechen. Der Eintritt ist frei. red