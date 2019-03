Infos zum Studiengang Hauswirtschaft

Der einsemestrige Studiengang Hauswirtschaft an der Landwirtschaftsschule Kulmbach lehrt, einen Haushalt - insbesondere in der Landwirtschaft - fachkundig zu führen. Semesterbeginn ist am 10. Oktober. Am Montag, 25. März, findet hierzu von 10.30 bis 15 Uhr ein Info-Tag statt. Der Studiengang richtet sich an Frauen ohne hauswirtschaftliche Berufsbildung. Anmeldungen zum Schnuppertag erfolgen unter Telefon 09221/50070 oder per E-Mail an: poststelle@aelf-ku.bayern.de. red