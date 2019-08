Zur geplanten Errichtung einer Basisstation für den Behörden-Digitalfunk in Eichberg findet am kommenden Montag eine Informationsveranstaltung in der Aula der Grund- und Mittelschule (Schulstraße 1) statt. Sie dauert von 17 bis 19 Uhr. Vertreter des Freistaats informieren über den Bedarf und die Möglichkeiten, die Netzabdeckung zu verbessern. Alle Bürger sind dazu eingeladen. Es besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Um 19 Uhr schließt sich die Sitzung des Marktgemeinderats an. red