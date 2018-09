Für die ersten Klassen beginnt der Unterricht an der Schlossberg-Grundschule in Nüdlingen am Dienstag, 11. September, um 8 Uhr.

Schüler aus Haard können um 7.25 Uhr mit dem Bus in die Schule nach Nüdlingen fahren. Um 10.30 Uhr findet für alle Erstklässler eine Andacht in der St.- Kilian- Kirche in Nüdlingen statt.

Um 11 Uhr endet dann dort der 1.Schultag. sek