Infos zum Restless Legs Syndrom

Die Selbsthilfegruppe Restless Legs Syndrom Bad Kissingen bietet am Welt-RLS-Tag, dem 21. September, von 10 bis 17 Uhr in der Einhorn-Apotheke am Marktplatz in Hammelburg die Möglichkeit, sich über diese Erkrankung zu informieren. Am Informationsstand stehen Betroffene für Fragen bereit. sek