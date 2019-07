Infos zum Projekt Neue Altstadt

Am Mittwoch, 24. Juli, veranstaltet der Ortsring Bad Kissingen des Deutschen Frauenrings für Mitglieder und Gäste eine Info-Veranstaltung mit dem Thema "Zukunftsprojekt Neue Altstadt". Seit 2009 arbeitet die Stadt am Projekt Neue Altstadt. Die Kanalsanierung und Neugestaltung der Fußgängerzone ist keine einfache Aufgabe, denn es gibt keine Lösung von der Stange. Katja Romeis arbeitet in der Eigentümer-Beratung und Projekt-Kommunikation. Sie unterstützt und berät die Eigentümer, denn sie müssen wissen, was auf sie zukommt und wie es weitergeht. Beim Ortsring berichtet sie über diese Aufgabe. Veranstaltungsort ist der Wintergarten des Burkardus Wohnparks in der Kapellenstraße 24. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr. sek