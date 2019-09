Eine Informationsveranstaltung zum Leuchtturmprojekt um einen ökologischen Schulbauernhof in Herzogenaurach findet am Donnerstag, 26. September, statt. Beginn ist um 18.30 Uhr auf dem Bio-Archehof Fischer, In der Reuth, in Herzogenaurach. Die Parkmöglichkeiten sind eingeschränkt, weshalb das Parken an der BMX-Bahn am Welkenbacher Kirchweg erbeten ist. red