Infos zum Düngen

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bayreuth veranstaltet morgen in der Tierzuchtklause in Bayreuth eine Informationstagung zum Thema "Grünlandforschung aktuell". Darin werden die Erkenntnisse aus dem 30-jährigen Grünlandversuch in Prebitz bei Losau zur organischen und mineralischen Düngung vorgestellt. Weitere Vorträge behandeln die Problematik der Bodenbelastung durch die größer werdende Landtechnik und Regulierungsmöglichkeiten im Falle einer zunehmenden Verunkrautung. Beginn der ganztägigen Tagung ist um 9 Uhr. Alle Landwirte sind eingeladen. red