Infos zum Corona-Virus

Der Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg - zuständig für die Bewohner von Stadt und Landkreis - steht für alle Fragen rund um das Corona-Virus zur Verfügung. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, hat sich das Anrufaufkommen dort nach der Entwicklung in Italien vervielfacht.

Nachdem es wegen der Faschingsferien vermehrt Urlaubsreisen gibt, weisen die Mitarbeiter darauf hin, dass auch Urlaubsrückkehrer gerne den Rat des Fachbereiches suchen können. Um eine Ausbreitung zu verhindern oder möglichst gering zu halten, ist es nach den Worten von Amtsärztin Dr. Susanne Paulmann wichtig, Erkrankungen frühzeitig zu erkennen.

Die Mitarbeiter des Fachbereiches Gesundheitswesen sind unter der Telefonnummer 0951/85-651 erreichbar. Bei allgemeinen Fragen zum Coronavirus kann man sich zudem an die Hotline des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit unter der Telefonnummer 09131/6808-5101 wenden.

Zusätzlich weitet das Landratsamt die Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus aus. In den kommenden beiden Wochen wird es demnach zwei Informationsveranstaltungen an den Kliniken der gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg in Scheßlitz und Burgebrach geben. Die Termine werden noch bekanntgegeben.

"Nach wie vor ist keine Panik angebracht. Wir spüren allerdings nach der Entwicklung in Italien seit Wochenbeginn einen deutlich erhöhten Informationsbedarf der Bevölkerung", sagt Landrat Johann Kalb als Leiter der Gesundheitsbehörde. "Das Gesundheitswesen im Landkreis ist gut gerüstet", so der Landrat weiter. "Alle beteiligten Stellen stehen im Austausch. Unsere Ärzte erhalten die zentralen Informationen über den ärztlichen Kreisverband."

Der Fachbereich Gesundheitswesen habe unmittelbar nach Ausbruch des Virus die Unternehmen in Stadt und Landkreis angesprochen, die im personellen Austausch mit Asien stehen. "Wir haben seit 1. Februar auf Landkreisebene eine Rufbereitschaft nach Dienstende und am Wochenende für meldepflichtige Erkrankungen. Diese wird über die Integrierte Leitstelle eingeschaltet." red