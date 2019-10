Infos zu Dorferneuerung in Oberlangenstadt

Im Sportheim des SSV Oberlangenstadt findet heute, Donnerstag, 24. Oktober, um 19 Uhr eine Informationsversammlung zur Dorferneuerung statt. Dabei wird auch über die Fördermöglichkeiten unterrichtet, die Privateigentümern im Fördergebiet für Bau- oder Sanierungsmaßnahmen an ihrem Haus und Hof zur Verfügung stehen. Die Bevölkerung von Oberlangenstadt und Hummenberg ist zu dieser öffentlichen Informationsveranstaltung eingeladen. Die Dorferneuerung Oberlangenstadt wird mit der Wahl des Vorstands für die Teilnehmergemeinschaft in der nächsten Zeit eine weitere wichtige Etappe nehmen. Ab nächstem Jahr werden dann auch die ersten Aufträge vergeben für die Planung von Baumaßnahmen an Straßen, Wegen und Plätzen. Auch dazu wird bei der Veranstaltung informiert. Das Amt für ländliche Entwicklung und die Marktgemeinde Küps laden ein. red