Die Ausbildung zum TEH-Praktiker in Kooperation mit der IHK Oberfranken und der TEH-Akademie in Unken/Österreich an der Arnika-Akademie ist deutschlandweit einzigartig. Seit ihrem Start im Jahr 2016 sind die Kurse immer ausgebucht. Viele der Teilnehmer nutzen das Wissen, sich eine Existenz, oft im Nebenerwerb, aufzubauen. Am Donnerstag, 11. Juli, findet eine Infoveranstaltung für den neuen Kurs in der Arnika-Akademie statt. red