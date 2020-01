Infos und Tickets

Daten "Die Schöne und das Biest - das Musical" vom Theater Liberi ist am Montag, 6. Januar, um 16 Uhr in der Konzert- und Kongresshalle zu sehen und zu hören. Das Musical dauert zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause und ist geeignet für Zuschauer ab vier Jahren. Vorverkauf Tickets kosten im Vorverkauf an den bekannten Stellen und online unter www.theater-liberi.de zwischen 17 und 29 Euro. Kinder bis 14 Jahre erhalten eine Ermäßigung von 2 Euro. FT-Leser sparen 20 Prozent beim Ticketkauf in den Geschäftsstellen der Mediengruppe Oberfranken wie z.B. im Verlagshaus Bamberg in der Gutenbergstaße und in der Innenstadt in der Austraße.