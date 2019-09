Infos und Hilfe für Senioren

Erstmals unter dem Motto "Kunterbunt" bietet der Kreiscaritasverband für Seniorinnen und Senioren sowie Interessierte am Freitag, 20. September, ein ganztägiges Programm an. Die Messe im katholischen Pfarrzentrum der Herz-Jesu Pfarrei ist von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Aussteller stellen Angebote und Dienstleistungen rund ums Älterwerden zu den Themen Betreuung, Verkehrswacht, Bestattung, Hören, Pflege, Ehrenamt, Medikamente und Hilfsmittel vor.

Referenten halten während der Ausstellung Vorträge, zum Beispiel "Pflegefall- was nun?", "Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung" und die Nacht-Tour: "Ich will selbst entscheiden, wann ich zu Bett gehe!" Außerdem wird ein Parcour zur angeleiteten, aktiven Rollatorenbedienung vorgehalten und begleitet. Die Veranstaltung findet im Rahmen der "Bayerischen Demenzwoche - Festhalten was verbindet", einberufen vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, statt. Drei Mal an diesem Tag wird ein Kurzfilm zur Thematik Demenz gezeigt. Im Anschluss an den Film können die Besucher Fragen stellen. Auch besteht die Möglichkeit durch den "Alterssimulationsanzug" einmal in diese Rolle älterer Mitmenschen zu schlüpfen. Nähere Informationen unter Tel. 0971/724 690 00. sek