Infos und Beratung in der Frankenwaldklinik

Der Vorsitzende der Rheuma-Liga Kronach, Otto Degenbeck, bietet einmal im Monat Beratungsstunden an. Das Beratungsbüro befindet sich in der Helios Frankenwaldklinik, oberhalb der Röntgenabteilung im 2. Stock, gegenüber der Krankenpflegeschule, Zimmer 7. Die Öffnungszeiten sind jeden zweiten Dienstag im Monat von 15 bis 17 Uhr. Die nächste Beratung ist am heutigen Dienstag, 8. Oktober. Außerhalb der Öffnungszeiten kann auf Anrufbeantworter (Telefon: 09261/9100075) gesprochen werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red