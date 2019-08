Infos über virtuelle Therapien

Das Zentrum für Telemedizin Bad Kissingen richtet am Mittwoch, 23. Oktober, am Abend ein Symposium zum Thema "Virtuelle Therapien mit Virtual Reality - Einsatzmöglichkeiten und Praxisberichte" aus. Es werden die Einsatzmöglichkeiten sowie die Vorteile der virtuellen Therapien erläutert und Empfehlungen für Einführung und Betrieb gegeben. Spannende Einblicke aus langjähriger Praxiserfahrung bieten Prof. Dr. Paul Pauli aus der Abteilung für Psychologie der Universität Würzburg und Mathias Müller von der VTplus GmbH. Dr. Asarnusch Rashid vom ZTM wird einen Überblick zu den Einsatzmöglichkeiten der VR in der Medizin geben. Zudem wird ein System zum Ausprobieren vor Ort vorgeführt. Auch zum Erfahrungsaustausch gibt es Gelegenheit. sek